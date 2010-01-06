Крым не отправляет регионалов на акции в Киев – штаб

Крымский штаб кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА в настоящее время не имеет намерения отправлять в Киев сторонников Партии регионов для участия в массовых акциях в поддержку своего лидера.

«Сегодня мы в Киев никого не отправляем, это однозначно», - сообщил по телефону руководитель крымского штаба Анатолий МОГИЛЕВ.

На вопрос, планируются ли в Крыму акции «регионалов» после первого тура президентских выборов, он ответил, что штаб будет действовать по обстоятельствам. «Нужно определиться, что будут после первого тура, какая будет ситуация», - сказал МОГИЛЕВ.

По его словам, если нынешняя центральная власть продолжит «беспредельничать», то, «возможно, какие-то акции будут проводиться».

«Если будут нарушения норм закона, то на них будет адекватная реакция людей. Если все будут действовать в рамках закона и законными методами, то могут быть на улицах (люди) с шариками, с флагами и кричать «Ура!», - сказал он.

Киевская городская организация Партии регионов подала в КГГА заявку о проведении с 17 января по 20 февраля «мероприятий по разъяснении необходимости соблюдения конституционных прав граждан во время проведения выборов Президента».

Сторонники ЯНУКОВИЧА начнут проведение акций в Киеве под эгидой профсоюзов, начиная с 12-13 января, сообщил УНИАН источник в Федерации профсоюзов Украины. По данным собеседника агентства, в столицу прибудет транспорт с людьми из Восточной Украины и некоторых других регионов страны. Людей планируется разместить в санаториях под Киевом и столичных гостиницах, принадлежащих ФПУ. Вместе с тем, руководитель аппарата ФПУ Олег БОНДАРЧУК заявил, что, насколько ему известно, такие акции не готовятся.