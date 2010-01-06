БЮТ подозревает: регионалы хотят приписать в Крыму 200 тысяч голосов

Партия регионов готовит в Крыму масштабные фальсификации результатов выборов президента Украины - «регионалы» хотят «приписать» себе около 200 тысяч голосов, заявляет Андрей СЕНЧЕНКО, руководитель крымского штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО.

«Со вчерашнего дня (5-го января) в Крыму массово поступают заявления о голосовании на дому, в среднем более 50 заявлений на каждый избирательный участок, этот процесс проходит практически во всех избирательных комиссиях, а организатор его - Партия регионов», - говорится в заявлении СЕНЧЕНКО, которое распространила пресс-служба крымской организации «Батьківщини».

«То, что происходит сейчас в комиссиях, - это открытая и наглая подготовка к фальсификациям. Нам даже известен план голосов, которые они хотят добавить себе за счет этой технологии, примерно 150 голосов на участок, что в рамках Крыма составит 200 тысяч голосов», - утверждает СЕНЧЕНКО.

Он заявил, что принятое Центральной избирательной комиссией решение, позволяющее голосование на дому без документального обоснования такой необходимости, должно быть отменено, поскольку «полностью перечеркивает право граждан Украины на честное определение результатов выборов».

Анатолий МОГИЛЕВ, возглавляющий крымский штаб кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА, назвал комментарий СЕНЧЕНКО «бредовым» и заявил, что «регионалы» не готовят фальсификаций.

«Оригинальный способ фальсификации узрел товарищ СЕНЧЕНКО… Это бредовое заявление человека, который вообще не соображает в нормах права. Фальсификации - это нарушения законных норм, которые обусловливают голосование человека. Заявление человека, написанное в комиссию, обусловлено нормами права, разъяснением Центральной избирательной комиссии. Право участковой комиссии - заявление рассмотреть и по нему решение принять», - сказал МОГИЛЕВ.

«Норма закона не отдельная для Крыма, она распространяется на Ивано-Франковскую, Тернопольскую области, Донецк, Львов и так далее», - отметил он.

4 января Центризбирком принял решение, согласно которому для голосования за пределами избирательного участка избиратель не должен предоставлять документ, подтверждающий, что он не может перемещаться самостоятельно. ТИМОШЕНКО требует отменить это решение ЦИК.