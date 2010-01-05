100 тысяч крымчан хотят вернуть Волгограду имя Сталина - Компартия
Сбор подписей продолжается
100 тысяч подписей жителей Крыма собрано за переименование российского города Волгоград в Сталинград, утверждают коммунисты.
"На сегодняшний день собрано 100 тысяч подписей крымчан", - сообщила во вторник пресс-служба крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины.
Сбор подписей под обращением к органам власти Волгограда стартовал 21 декабря 2009 года после собрания в Симферополе, посвященного 130-летию со дня рождения Иосифа Сталина. Первым подпись поставил лидер коммунистов Крыма, депутат Верховной рады Украины Леонид ГРАЧ.
В 1925 году город Царицын был переименован в Сталинград. В 1961 году Сталинград переименовали в Волгоград.
В крымской автономии проживают почти два миллиона человек.