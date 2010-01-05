Тимошенко призвали не закрывать украинскую газету Крыма

Кабинет министров пытается закрыть газету "Кримська світлиця", заявляет лидер крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН.

"Правительство фактически уничтожает единственную украиноязычную газету Крыма... По инициативе правительства "Кримську світлицю" лишили бюджетного финансирования, уволили главного редактора, теперь речь идет о ее окончательном закрытии", - цитирует его слова пресс-служба партии.

По убеждению ФОМУШКИНА, речь идет о цензуре. "Газета отстаивает интересы Украины и украинцев Крыма, и если ТИМОШЕНКО не находит своей фамилии на ее страницах, то это не является проблемой редакционной политики", - сказал он.

ФОМУШКИН заявил, что подписчики не получили первый новогодний номер издания, и призвал президента Виктора ЮЩЕНКО "гарантировать бесперебойный выход "Кримської світлиці".

"Правительство должно немедленно отменить распоряжение Министерства культуры госпредприятию "Пресса", которым запрещается печать газету", - заявил активист.