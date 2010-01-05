Тимошенко призвали не закрывать украинскую газету Крыма
УНП страдает без издания
|Тимошенко не находит своей фамилии на страницах газеты?
"Правительство фактически уничтожает единственную украиноязычную газету Крыма... По инициативе правительства "Кримську світлицю" лишили бюджетного финансирования, уволили главного редактора, теперь речь идет о ее окончательном закрытии", - цитирует его слова пресс-служба партии.
По убеждению ФОМУШКИНА, речь идет о цензуре. "Газета отстаивает интересы Украины и украинцев Крыма, и если ТИМОШЕНКО не находит своей фамилии на ее страницах, то это не является проблемой редакционной политики", - сказал он.
ФОМУШКИН заявил, что подписчики не получили первый новогодний номер издания, и призвал президента Виктора ЮЩЕНКО "гарантировать бесперебойный выход "Кримської світлиці".
"Правительство должно немедленно отменить распоряжение Министерства культуры госпредприятию "Пресса", которым запрещается печать газету", - заявил активист.