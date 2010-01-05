Севастополю хватит газа и мазута

Теплоснабжающие организации Севастополя на первую декаду января имеют «нормальные лимиты» газа, заявил заместитель председателя городской государственной администрации Мирослав САГАЙДАК.

По его словам, благодаря предоставленному в канун Нового года «Укрэксимбанком» кредиту, власти города успели получить 12 млн. грн. из запланированных 30 млн. грн., и тем самым и «Севгорводоканалу», и «Севтеплоэнерго» удалось проплатить долги за электроэнергию (по 2 млн. грн.), кроме того - 8 млн. грн. направить на оплату за газ.

«Это дало возможность городу получить нормальные лимиты по электроэнергии и по газу», - сказал чиновник.

Теплоснабжающие организации работают исправно. «Есть уверенность в том, что мы первую декаду января проработаем в полном объеме и на должном уровне», - заявил САГАЙДАК.

«Сегодня мы работаем над получением второго транша кредитной линии, что тоже позволит нам проплатить в основном за газ и электроэнергию, и даст возможность работать в январе стабильно», - добавил он.

По информации САГАЙДАКА, удалось создать резерв мазута и угля: «Есть более чем месячный запас, который позволяет стабильно работать котельным».