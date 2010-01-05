Кандидат, который хочет сделать Крым областью, едет на полуостров
19:04, 05 января 2010Крым
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Кандидат на пост президента Украины, лидер всеукраинского объединения "Свобода" Олег ТЯГНИБОК планирует посетить Крым в среду, 6 января, сообщает пресс-служба организации.
В Севастополе он встретится с украинскими моряками и жителями города.
Кроме того, кандидат в президенты выступит в прямом эфире телерадиокомпании "Крым".
Как известно, ТЯГНИБОК предлагает провести всеукраинский референдум для изменения статуса Крыма с автономного на областной и отмены спецстатуса Севастополя.
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