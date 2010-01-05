«Черноморнефтегаз» введет в эксплуатацию новую скважину

«Черноморнефтегаз» в апреле планирует ввести в эксплуатацию новую скважину на Штормовом газоконденсатном месторождении, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на председателя правления государственного акционерного общества Валерия ЯСЮКА.

Бурение скважины №39 начнется в январе.

Параллельно компания продолжит поисковое бурение на структуре Субботина на Прикерченском шельфе Черного моря.

В 2010 году на Субботинском месторождении планируется пробурить и испытать две скважины. На основе параметрической и четырех поисковых скважин специалисты подсчитают запасы нефти месторождения.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь) входит в состав «Нафтегаза Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций компании находятся в управлении «Нефтегаза».