«Черноморнефтегаз» за год поставил потребителям 1,16 млрд. куб. м газа
18:37, 05 января 2010Крым
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Сообщение компании
Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» в 2009 году поставило потребителям свыше 1,165 млрд. куб. м добытого им природного газа, сообщила пресс-служба компании.
В прошлом году предприятие закачало в Глебовское подземное хранилище свыше 400 млн. куб. м газа.
В 2009 году компания также увеличила добычу газового конденсата, на 4,5%.
Кроме того, добыто свыше 67,5 тыс. тонн нефти.
Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь) входит в состав НАК «Нафтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.
100% акций компании находятся в управлении «Нефтегаза».
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