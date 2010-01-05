«Черноморнефтегаз» за год поставил потребителям 1,16 млрд. куб. м газа

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» в 2009 году поставило потребителям свыше 1,165 млрд. куб. м добытого им природного газа, сообщила пресс-служба компании.

В прошлом году предприятие закачало в Глебовское подземное хранилище свыше 400 млн. куб. м газа.

В 2009 году компания также увеличила добычу газового конденсата, на 4,5%.

Кроме того, добыто свыше 67,5 тыс. тонн нефти.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь) входит в состав НАК «Нафтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций компании находятся в управлении «Нефтегаза».