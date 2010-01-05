Отлетевшая от иномарки легковушка убила пешехода

Пешеход погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Водитель машины марки «Таврии», осуществляя обгон в запрещенном месте, не справился с управлением – легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Митсубиси», отлетев от него, ударила пешехода, который проходил рядом. Он погиб на месте аварии.

Водитель и двое пассажиров «Таврии» получили травмы. Люди доставлены в больницу.