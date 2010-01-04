Севастополь вернул 7 млн. грн. «российских» денег в госбюджет

Севастополь под Новый год получил 11,7 млн. грн. по линии участия России в социально-экономическом развитии города в связи с пребыванием на его территории Черноморского флота, но 7 млн. грн. из них пришлось возвратить в госбюджет как нереализованные, сообщил заместитель председателя севастопольской администрации Мирослав САГАЙДАК.

«Все проплаты были осуществлены в ночь с 30 на 31 декабря, казначейство работало до 4-х утра 31 числа, и все платежи, которые были зарегистрированы в нашем казначействе, что касается и местного бюджета, и государственного, в полном объеме были реализованы. За исключением того, что 30 декабря, после 19 часов, пришла дотация от аренды объектов Черноморского флота (очевидно, имеются ввиду средства, которые город ежегодно получает в соответствии с межправительственным соглашением об участии РФ в социально-экономическом развитии Севастополя и других мест базирования ЧФ РФ в Украине), 11,7 млн. грн. были перечислены из Министерства финансов Украины на расчетный счет городской госадминистрации», - цитирует чиновника УНИАН.

«К сожалению, мы не смогли в полном объеме данные деньги реализовать, и пришлось 7 млн. грн. возвратить в госбюджет», - отметил он.

САГАЙДАК заявил, что власть Севастополя будет работать над тем, чтобы эти 7 млн. грн. «возвратить в город, и, тем самым, оплатить работы по тем объектам, которые в плановом порядке проводились в 2009 году».