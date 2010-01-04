Вузы Cевастополя возобновили учебный процесс

В вузах и техникумах Cевастополя в понедельник после карантина, который продлевали несколько раз, возобновился учебный процесс, в школах занятия начнутся 11 января, сообщил начальник управления образования и науки городской государственной администрации Николай ЧЕРБАДЖИ.

«Занятия в школах Севастополя возобновятся 11 января, после каникул. Все внешкольные учреждения, детские сады (в детских садах города карантин не объявлялся, только в отдельных группах), учреждениях профтехобразования, техникумах, вузах - с сегодняшнего дня», - цитирует чиновника корреспондент УНИАН.

Как сообщил начальник управления охраны здоровья администрации Виктор ПОЛОГОВ, проведенные карантинные мероприятия дали положительный эффект: «Уже по состоянию на сегодняшнее утро показатель 42,2 на 10 тысяч населения за предыдущую неделю. Это примерно наш сезонный уровень заболеваний. То есть, в два раза ниже эпидпорога».

«Такой уровень заболевания позволяет производить профилактические прививки против сезонного гриппа. Опыт Мексики показывает: те, кто были привиты против сезонного гриппа, не переносили в тяжелой форме в том числе и грипп «Калифорния», - сказал ПОЛОГОВ.

«Если считать с начала эпидемии в Украине (с 29 октября 2009 года), то за два месяца 26 тысяч 200 севастопольцев обратились в поликлиники по поводу ОРВИ, в том числе гриппа... За эти два месяца в городе умерли 12 человек, клиника примерно у всех одинаковая, это тяжелая вирусная пневмония. На три первые случая мы уже получили подтверждение из киевской лаборатории - подтвердился пандемический грипп «Калифорния». Я так думаю, что и по остальным также будет подтверждение, потому что очень похожая клиническая картина и отсутствие эффекта от проводимой терапии», - сказал он.