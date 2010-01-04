42 дома в Севастополе сидят без горячей воды, 4 – без тепла
16:18, 04 января 2010Крым
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А на дворе не плюс 10
4 жилых дома в Севастополе остаются без тепла из-за аварии на теплотрассе, 42 дома – без горячей воды из-за аварии на внутридомовых сетях, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.
Председатель администрации Сергей КУНИЦЫН призвал коммунальные службы оперативно устранить недостатки.
«На дворе не «плюс 10», а уже мороз. Тепло должно быть в каждой квартире», – сказал чиновник.
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