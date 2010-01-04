42 дома в Севастополе сидят без горячей воды, 4 – без тепла

4 жилых дома в Севастополе остаются без тепла из-за аварии на теплотрассе, 42 дома – без горячей воды из-за аварии на внутридомовых сетях, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

Председатель администрации Сергей КУНИЦЫН призвал коммунальные службы оперативно устранить недостатки.

«На дворе не «плюс 10», а уже мороз. Тепло должно быть в каждой квартире», – сказал чиновник.