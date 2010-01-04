Патриарх всея Руси наградил губернатора Севастополя орденом
Сергею - Сергия
|Сергей Куницын
Орден Преподобного Сергия Радонежского 3-й степени КУНИЦЫНУ передал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
Он отметил, что награда предстоятеля Русской православной церкви - «оценка всех благих трудов» КУНИЦЫНА.
Лазарь напомнил о главном, по его мнению, событии 2009 года - визите в Крым главы РПЦ Кирилла. Именно севастопольская часть визита запомнилась отличной организацией, отметил митрополит Симферопольский и Крымский. «Все, без исключения, было продумано. Были даже установлены телеэкраны, которые помогли всем людям увидеть эту великолепную службу», - сказал Лазарь.
КУНИЦЫН поблагодарил за награду. «Думаю, это не только моя награда, а награда всем севастопольцам: всем, кто организовывал и обеспечивал визит в наш город патриарха», - сказал он.
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Помимо этого, митрополит Симферопольский и Крымский вручил награду Украинской православной церкви - орден Апостола Иоанна Богослова - первому заместителю главы Севастопольской администрации Владимиру КАЗАРИНУ.
Кроме того, Лазарь преподнес в дар Образ Рождества Христова.