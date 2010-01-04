Патриарх всея Руси наградил губернатора Севастополя орденом

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил председателя севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА орденом Русской православной церкви, сообщила в понедельник пресс-служба администрации.

Орден Преподобного Сергия Радонежского 3-й степени КУНИЦЫНУ передал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Он отметил, что награда предстоятеля Русской православной церкви - «оценка всех благих трудов» КУНИЦЫНА.

Лазарь напомнил о главном, по его мнению, событии 2009 года - визите в Крым главы РПЦ Кирилла. Именно севастопольская часть визита запомнилась отличной организацией, отметил митрополит Симферопольский и Крымский. «Все, без исключения, было продумано. Были даже установлены телеэкраны, которые помогли всем людям увидеть эту великолепную службу», - сказал Лазарь.

КУНИЦЫН поблагодарил за награду. «Думаю, это не только моя награда, а награда всем севастопольцам: всем, кто организовывал и обеспечивал визит в наш город патриарха», - сказал он.

Фоторепортаж «Впервые за 420 лет патриарх ступил на земли Таврии»

Помимо этого, митрополит Симферопольский и Крымский вручил награду Украинской православной церкви - орден Апостола Иоанна Богослова - первому заместителю главы Севастопольской администрации Владимиру КАЗАРИНУ.

Кроме того, Лазарь преподнес в дар Образ Рождества Христова.