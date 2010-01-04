Тигриная монета появится в Украине (фото)

Памятную монету «Год Тигра» номиналом 5 гривен вводит в оборот с 5 января Национальный банк Украины.

Монета, посвященная году тигра - одному из животных восточного календаря, изготовлена из серебра 925-й пробы.

Ее масса – 15,55 г, диаметр – 33 мм, качество чеканки – «пруф», гурт – рифленый. Тираж – 20 тысяч штук.

На аверсе вверху размещен малый государственный герб Украины, под которым надпись «Національний банк України» в обрамлении стилизованного растительного орнамента, номинал – «5 гривень»; внизу – год чеканки монеты «2010», а также обозначение металла, его пробы, массы в чистоте и логотип монетного двора Нацбанка.

На реверсе монеты в обрамлении стилизованного растительного орнамента изображен тигр (глаза его отделаны цитринами массой по 0,007 карата).

Над этой композицией и под ней размещены фигурки 12 символов восточного календаря.