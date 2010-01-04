Российская аквалангистка погибла в Черном море

Украинские спасатели нашли россиянку, погибшую во время погружения в Черное море с аквалангом, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

29-го декабря четыре жителя Москвы отдыхали в урочище в западном Крыму. Молодой мужчина и девушка решили совершить погружения, несмотря на волнение моря и сильный ветер. Волна сорвала с девушки маску и загубник. Знакомый пытался помочь, но его понесло в море. 25-летнего аквалангиста волна выбросила на скалы. Там его нашли бойцы МЧС. Мужчину отправили в больницу. 23-летняя девушка пропала.

Ее нашли 3-го января в урочище в труднодоступном месте.

Тело россиянки передали сотрудникам милиции.