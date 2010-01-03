При президенте-Тимошенко ЧФ останется в Крыму навечно - Ющенко

Черноморский флот России навечно останется в Крыму, если президентом Украины будет избрана Юлия ТИМОШЕНКО, считает действующий глава государства, кандидат на президентский пост Виктор ЮЩЕНКО.

«Если Президентом Украины будет ТИМОШЕНКО, российский флот будет в Украине не до 28 мая 2017 года, а пожизненно», - сказал он на встрече с жителями львовского города Моршин.

По мнению ЮЩЕНКО, пребывание ЧФ РФ станет «фактором дестабилиции в государстве».

Он видит основным посылом обращений президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА призыв голосовать на выборах «за ЯНУКОВИЧА или ТИМОШЕНКО, но не за ЮЩЕНКО».

ЮЩЕНКО считает себя последовательным носителем национального возрождения Украины. «Это не совсем совпадает с интересами России», - сказал он.

Президентские выборы в Украине пройдут 17 января.