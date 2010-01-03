Тимошенко обещает не переезжать на госдачу, если станет президентом
21:16, 03 января 2010Крым
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Она хочет отличаться от саранчи
Кандидат в президенты Украины, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в случае прихода на главный пост в стране, обещает не переезжать жить на государственные дачи.
«Я как премьер-министр ни на одну государственную дачу не въехала и не въеду. Если президентом изберут, я тоже на государственную дачу (не въеду)», - сказала ТИМОШЕНКО в крымском телеэфире.
«Ни у меня, ни у моей семьи, ни у моих близких до десятого колена нет (в собственности) ни одного куска государственной дачи или земли. И не будет. Я хочу этим отличаться от саранчи - бюрократической, чиновничьей, - которая берет все, что им только под руку попадает», - заявила кандидат на президентский пост.
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