Тимошенко поотрубала бы чиновникам руки за коррупцию

Уголовную ответственность за коррупционные деяния чиновников в Украине нужно усилить до пожизненного заключения, считает кандидат на пост президента страны, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я иногда даже завидую Китаю, где за коррупцию вы знаете что: руки отрубают, смертная казнь, все, что нужно. Мы, безусловно, как европейская страна, не можем обращаться к таким способам... Хотя иногда руки чешутся», - заявила она в воскресенье в крымском телеэфире.

«Для чиновников, которые могут 140 гектаров земли положить в карман, забрать завод, самую мощную электростанцию в семью потянуть - я была бы жесткой, аж до пожизненного заключения», - сказала ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, пока чиновники «будут растягивать страну», Украина не станет привлекательной для мира.