Тимошенко против строительства угольного терминала в Севастополе

Строительство угольного терминала в Севастополе является недопустимым, считает кандидат на пост президента Украины, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«Угольный терминал для Крыма – экологическая катастрофа», – сказала ТИМОШЕНКО в воскресенье в эфире Черноморской телерадиокомпании.

По ее мнению, если терминал появится, то в Севастополе «все будет засыпано слоем угля», невозможно будет нормально дышать, регион окажется потерянным для туристов. «(Придет) конец курортной зоне», – сказала ТИМОШЕНКО.

«Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы после президентских выборов таких вещей в Крыму не было. Это не для Крыма проект», – подчеркнула кандидат на президентский пост.

ТИМОШЕНКО заявила, что Крым с его уникальными климатическими условиями должен развиваться как рекреационный регион.

В декабре 2006 года управляющая компания группы МетИнвест - «МетИнвест Холдинг» заявила о намерениях использовать приобретенный в Севастополе портовый комплекс ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» для импорта в Украину коксирующегося угля.

Экологи Севастополя выступают против строительства угольного терминала. Одни из основных претензий к запланированному объекту - это взрыво- и пожароопасность, загрязнение атмосферы и акватории порта при погрузочно-разгрузочных работах.

Руководство «Авлиты» неоднократно заявляло, что технологически терминал не будет составлять угрозы окружающей природной среде.

ООО «МетИнвест Холдинг» - компания по управлению предприятиями горно-металлургического комплекса ЗАО «Систем Кепитал Менеджмент».

Владельцами ООО «МетИнвест Холдинг» является голландская компания Metinvest B.V. (20%) и ЗАО СКМ (80%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), 90% СКМ принадлежит Ринату АХМЕТОВУ.