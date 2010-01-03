Тимошенко отказалась говорить в Крыму по-русски

Премьер-министр Украины, кандидат на пост президента Юлия ТИМОШЕНКО считает, что статус русского языка для лидера Партии регионов, ее соперника на выборах Виктора ЯНУКОВИЧА не важен, вопрос поднимается лишь во время избирательной кампании.

«Для них не имеет значения язык... Для него (ЯНУКОВИЧА) язык – не язык, или что-то другое, для него важно иметь доступ (к государственному имуществу и власти)», – сказала ТИМОШЕНКО на встрече с жителями симферопольского села Пионерское.

Она отметила, что перед назначением на пост премьера ЯНУКОВИЧ и президент Виктор ЮЩЕНКО подписали Универсал, в котором содержался пункт о едином госязыке – украинском.

ТИМОШЕНКО рассказала, что выросла в русскоязычном регионе и на украинском языке начала разговаривать после 30-ти лет. «Я научилась говорить на украинском, когда мне было где-то 36 лет, а до этого у меня мама и вся семья – мы все разговаривали на русском. У меня до сих пор мама не разговаривает на украинском… Не в языке дело, а в том, кто и что ворует в Украине. А я хочу, чтобы грабить прекратили», – сказала ТИМОШЕНКО.

Во время ее выступления присутствовавшие на митинге сторонники Партии регионов несколько раз просили кандидата разговаривать на русском языке.

ТИМОШЕНКО, обращаясь к ним, заявила, что как премьер Украины обязана разговаривать на государственном языке и продолжила выступление на украинском.