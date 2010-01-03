Тимошенко раздала 15 квартир и пустила газ в Крыму

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вручила жителям Судака ордера на 15 квартир, приобретенных государственным ипотечным учреждением.

Она также вручила сертификаты на медицинское оборудование заведениям здравоохранения Крыма, в частности, документы на аппараты искусственной вентиляции легких и на автомобили неотложной медпомощи.

Кроме того, ТИМОШЕНКО приняла участие в церемонии открытия газопровода в симферопольском поселке Пионерское.

«15 тысяч людей, которые живут в селах, подчиненных Добривскому сельскому совету, имеют возможность получить природный газ», - сказала она.

Правительство должно продолжить программу газификации сел, добавила премьер.