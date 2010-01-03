Тимошенко раздала 15 квартир и пустила газ в Крыму
18:10, 03 января 2010Крым
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Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вручила жителям Судака ордера на 15 квартир, приобретенных государственным ипотечным учреждением.
Она также вручила сертификаты на медицинское оборудование заведениям здравоохранения Крыма, в частности, документы на аппараты искусственной вентиляции легких и на автомобили неотложной медпомощи.
Кроме того, ТИМОШЕНКО приняла участие в церемонии открытия газопровода в симферопольском поселке Пионерское.
«15 тысяч людей, которые живут в селах, подчиненных Добривскому сельскому совету, имеют возможность получить природный газ», - сказала она.
Правительство должно продолжить программу газификации сел, добавила премьер.
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