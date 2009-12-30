Экс-шеф райотдела милиции Крыма заработал на три года тюрьмы

Бывший начальник Первомайского районного отделения крымской милиции признан виновным в злоупотреблении служебным положением и превышении власти и приговорен к трем годам лишения свободы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, по решению райсуда экс-руководителю милиции также запрещено занимать «определенные должности в течение трех лет».

В конце октября 2008 года милиционера задержали.

В марте 2009 года следственный отдел прокуратуры закончил расследование уголовного дела в отношении милицейского экс-руководителя и передал его в суд.

Как информировала тогда пресс-служба генеральной прокуратуры, экс-начальнику райотдела предъявлено обвинение по 24 эпизодам преступной деятельности.