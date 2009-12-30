Машина парламентария сбила пешехода, утверждает милиция

Автомобиль «Мерседес», которым, как утверждает милиция, управлял водитель депутата Верховной Рады Крыма Николая КОТЛЯРЕВСКОГО, травмировал пешехода.

Авария произошла во второй половине дня 29 декабря на 115-м километре автодороги Красноперекопск-Симферополь, сказано в сообщении пресс-службы крымской милиции.

«32-летний водитель Николая КОТЛЯРЕВСКОГО, управляя автомобилем, принадлежащим депутату, совершил наезд на пешехода. 45-летний житель Симферопольского района получил серьезные телесные повреждения. У пострадавшего диагностированы: открытый перелом правой голени, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», - сообщила пресс-служба.

«По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автомобиля, который совершил наезд на человека на освещенном пешеходном переходе», - заявляют в крымском управлении МВД.

Эта авария есть в сводке ГАИ автономии. «Водитель совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля», - говорится в сообщении. Указывается: пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Депутат заявил, что автомобиль принадлежит его отцу, а за рулем находился водитель.

«Согласно той информации, которой я располагаю, водитель невиновен. В момент ДТП, как зафиксировали милиция и «скорая помощь», пострадавший пешеход был сильно пьян, удар был боковым, в результате чего повреждено лишь зеркало бокового вида автомобиля. Скорость движения транспортного средства не была превышена», - сказал КОТЛЯРЕВСКИЙ в комментарии Крымскому информационному агентству

Он заявил, что позже на месте аварии появились представители УБОП.

По словам КОТЛЯРЕВСКОГО, милиционеры требовали от водителя, чтобы он указал: в момент ДТП за рулем находился парламентарий.

Помимо этого, заявил депутат, сотрудники УБОП потребовали от него приехать и дать объяснения по поводу ДТП. «Хотя к нему причастен не я, а водитель», - возмутился КОТЛЯРЕВСКИЙ.

Кроме того, по словам парламентария, правоохранители требовали снять отпечатки его пальцев, в машине без разрешения провели обыск, изъяли деньги, бумаги, видеокамеру. «Я категорически отказался давать отпечатки, мягко их послал и вышел, указав на то, что это не функции УБОП расследовать ДТП. Это является превышением их полномочий», - сказал КОТЛЯРЕВСКИЙ.