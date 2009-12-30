Украина готова отдать российским судам Керченский пролив

16:12, 30 декабря 2009
Крым
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В обмен на начало демаркации границы

Украина готова предоставить России гарантии беспрепятственного передвижения российских кораблей по Керченскому проливу для ускорения начала демаркации границы.

"Мы готовы предоставить государственные гарантии беспрепятственного пользования Керченским проливом российским судам и начать процесс демаркации Керченского пролива", - сказал министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в среду.

Украина рассчитывает на начало демаркации украинско-российской границы в 2010 году.

"Мы надеемся, что уже в 2010 году начнется процесс демаркации сухопутного участка украинско-российской границы и разграничения акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

На заседании украинско-российской комиссии впервые за последнее время отмечен прогресс в направлении демаркации границы, добавил ПОРОШЕНКО.

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