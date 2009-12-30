Охранник разбился в результате падения со здания в Крыму

10:44, 30 декабря 2009
Крым
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Трагедия в Орджоникидзе

38-летний охранник разбился, упав со здания в восточном Крыму, сообщила прес-служба МЧС.

Несчастный случай произошел на бывшем железорудном комбинате в поселке Орджоникидзе.

"По словам очевидцев, охранник упал со здания, которое демонтируется", - сказано в сообщении МЧС.

От полученных в результате падения с пятиметровой высоты травм мужчина умер в больнице.

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