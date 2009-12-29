Ющенко внес законопроект о выборах парламента Крыма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в парламент проект закона о выборах депутатов Верховной рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых городских председателей по мажоритарной избирательной системе, сообщила пресс-служба главы государства.

При существовавшей в течение 2006-2009 годов пропорциональной системе в местные советы избирались политики, "которые не имели никакого отношения к жителям территориальных общин", отмечается в сообщении.

"Именно поэтому ЮЩЕНКО предлагает избирать в местные советы не партийные вывески, а конкретных людей, которые будут представлять интересы общины - от местного уровня и до уровня областного совета и Верховной рады Автономной Республики Крым", - отметила заместитель главы секретариата президента Марина СТАВНИЙЧУК.