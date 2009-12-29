Массовые сокращения на ЧФ РФ больно ударили по Севастополю

Произошедшие в 2009 году кадровые сокращения на Черноморском флоте России оказались болезненными для Севастополя, город несет серьезные финансовые потери, заявил председатель севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН.

«С одной стороны, политики кричат, что флот отсюда не уйдет никогда и ни при каких обстоятельствах, а с другой стороны, тысячи людей выбрасывают на улицу, и эти люди попадают к нам «в руки», они остаются без средств к существованию, без зарплаты. Мы теряем налогоплательщиков, мы теряем плательщиков Пенсионного фонда», - сказал КУНИЦЫН на пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

«800 военнослужащих сокращено - это все Строительное управление Черноморского флота РФ. Уже несколько тысяч сокращено вольнонаемного состава, а поданные 12 тысяч вольнонаемных на сокращение - это ровно половина. И это все граждане Украины. Они обслуживают Черноморский флот, но это граждане Украины», - заявил чиновник.

КУНИЦЫН отметил, что мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ был возмущен такими масштабными сокращениями на ЧФ.

Глава администрации напомнил, что Строительное управление Черноморского флота РФ - «самый большой должник» перед ПФУ в Севастополе. Оно задолжало фонду 9 млн. грн.

КУНИЦЫН указал и на другие проблемы, связанные с ЧФ РФ. «У нас есть свой «элита-центр»: Строительное управление ЧФ РФ с нескольких сот семей черноморцев собрало деньги и не построило жилье. У нас есть проблемы с двумя тысячами квартир, которые Москва построила (так называемые «лужковские» дома, строившиеся в городе последние более 10 лет), и сегодня там людям не выдают ордера. Мы говорим: давайте нам это жилье, мы будем его обслуживать, и уже Москва, приезжала делегация, они, вроде бы как согласны, потому что у них тоже кризис, а им надо это жилье содержать. И если раньше это было «козырной картой», то сегодня это «гиря», - отметил КУНИЦЫН.

Он считает единственным выходом из сложившейся ситуации создание в Севастополе свободной экономической зоны. «Другого варианта привлечения инвестиций в создание рабочих мест - быстрого, оперативного - я просто не вижу», - подчеркнул глава администрации.