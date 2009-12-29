С 1991 года население Украины уменьшилось на 6 миллионов

Население Украины с 1991 года сократилась более чем на шесть миллионов человек, констатирует Совет национальной безопасности и обороны.

В решении «О состоянии социально-демографического развития, здравоохранения и рынка труда в Украине» СНБО отмечает рост угрожающих явлений и системных недостатков.

Проявлением демографического кризиса стало ухудшение почти всех показателей - снижение показателя рождаемости (при этом показатель смертности растет), сокращается продолжительность жизни украинцев, отмечается общее старение населения. Такие тенденции повлияли на количественно-качественный состав трудового потенциала и производительность труда.

Экономические и социальные проблемы повлекли безработицу, распространение нелегальной трудовой деятельности, снижение интеллектуального и образовательного потенциала нации, значительное расслоение населения по уровню доходов.

Состояние здоровья украинцев характеризуется значительным распространением хронических болезней и социально опасных заболеваний.

Совнацбез поручил Кабинету министров обеспечить надлежащее финансирование программ развития приоритетных видов экономической деятельности, способствовать созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства и совершенствования законодательства для уменьшения чрезмерного вмешательства государства в эту сферу.

Правительство должно проработать вопрос внедрения «семейных» принципов налогообложения доходов физических лиц, предоставления семьям с двумя и более детьми налоговых льгот, размер которых должен расти с появлением каждого последующего ребенка.