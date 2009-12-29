Детей в Крыму называют странными именами (список)

Дети с такими редкими именами, как Аполлинария, Любистина и Трохим, были зарегистрированы в 2009 году в органах регистрации актов гражданского состояния крымской автономии, Диско, Низами, Богудар, Венера – Севастополя, сообщила пресс-служба министерства юстиции.

Самыми распространными в нынешнем году в Украине были более 30 имен. Среди мужских: Назар, Данило, Максим, Владислав, Никита, Артем, Кирилл, Егор, Илья, Андрей, Богдан, Денис, Дмитрий, Ярослав, Александр, Владимир. Среди женских имен – Анастасия, София, Ангелина, Алина, Дарья (Дарина), Диана, Екатерина, Мария, Наталия, Юлия, Виктория, Елизавета, Анна, Вероника, Ульяна, Александра, Кристина.

В уходящем году получили популярность мужские имена Иван, Марк, Лев, Наум, Тимур, Михаил, Захарий, Оскар; женские имена: Оксана, Татьяна, Валерия, Злата, Карина, Ева, Саломея, Николь. Они зарегистрированы в подавляющем большинстве украинских регионов.