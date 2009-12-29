Луценко поведал о банде, диплом министру из Крыма напечатавшей

Четверо членов организованной преступной группировки, которые наладили в Киеве изготовление фальшивых документов, задержаны в украинской столице, сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

Как утверждал ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в Хмельницком, установлено, что именно это "предприятие" в свое время "изготовило и предоставило в пользование диплом о высшем образовании нынешнему министру туризма Автономной Республики Крым".

Сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью вместе с бойцами спецподразделения "Беркут" задержали "работников" подпольного цеха 26 декабря. Среди них - пенсионер, ранее работавший на предприятии "Пресса Украины" и имевший доступ к документам, голографическим знакам.

По словам министра, контора изготавливала дипломы о высшем образовании старого и нового образцов, приложения к ним, свидетельства о рождении, бланки различных нотариальных документов, акты на землю, клише, печати, штампы.

У членов банды во время проведения обысков изъята 1871 единица клише, печатей и штампов, среди которых 589 - учебных заведений Украины, а также министерств, ведомств, государственных администраций, органов юстиции, правоохранительных органов, частных нотариусов, субъектов хозяйственной деятельности.

Также изъяты около 5 тысяч различных бланков-приложений к дипломам, более 300 бланков дипломов, голографические знаки, защитная ламинирующая пленка, копии оригинальных документов.