Тысяча милиционеров будет охранять Крым в новогоднюю ночь

Около одной тысячи правоохранителей заступят в наряды для охраны общественного порядка на территории Крыма в новогоднюю ночь, сообщила пресс-служба крымской милиции.

С 30 декабря в главном управлении Министерства внутренних дел Украины в Крыму начнет действовать оперативный штаб по обеспечению общественного порядка во время новогодних и рождественских праздников. «Работа таких же штабов будет развернута в каждом крымском регионе», - отметили в милиции.

«В круглосуточном режиме будут нести службу сотрудники усиленных следственно-оперативных групп, групп фиксации, сотрудники взрывотехнических подразделений. Особое внимание уделено соблюдению пропускного режима в государственные, банковские учреждения, их охране, обеспечению пожарной безопасности», - сказано в сообщении.

Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, занимающихся незаконной продажей пиротехнических изделий, и на недопущение незаконной вырубки хвойных деревьев.