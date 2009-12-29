«Артек» принимает детей погибших силовиков стран СНГ

Около сотни детей погибших правоохранителей стран СНГ приедет отдыхать в международный детский центр "Артек" в Крыму, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"В этом году под патронатом Юрия ЛУЦЕНКО в Украине проводится международная акция для детей погибших работников правоохранительных органов стран СНГ "Новогодние сюрпризы в "Артеке". На оздоровление и отдых в лагерь в канун Нового года должны прибыть около сотни детей", - говорится в сообщении.

Первый "десант" - 32 ребенка из семей погибших работников дорожной полиции - прибыл в понедельник в Киев из Беларуси и Казахстана. "Это был не просто транзитный пункт на пути в Крым. В департаменте ГАИ устроили праздник новогодней елки с развлекательной программой с участием Деда Мороза и Снегурочки и подарками", - сказано в пресс-релизе.