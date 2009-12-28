Крым помолится за удачный турсезон
20:06, 28 декабря 2009Крым
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В праздник Крещения Господня
Молебен за благополучное проведение туристического сезона, сохранение и развитие курортов Крыма планируется провести в автономии в начале 2010 года.
Он намечен на 19 января – праздник Крещения Господня, говорится в сообщении информационно-маркетинговой фирмы «Курорты Крыма».
«Молебен пройдет во всех православных церквях и храмах Крыма», – обещают организаторы.
Мероприятие состоится уже в четвертый раз.
Кроме того, в курортных городах Крыма пройдут крестные ходы и «освящение предстоящего сезона купанием в море».
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