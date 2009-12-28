Почти 54% Восточно-Крымской энергокомпании приватизируют

Решение принял фонд госимущества

Фонд государственного имущества Украины принял решение о приватизации 53,97% пакета акций ЗАО «Восточно-Крымская энергетическая компания», сообщила пресс-служба ведомства. Номинальная стоимость приватизируемого пакета «Восточно-Крымской энергетической компании» составляет 4 млн. 686 тыс. грн. Справка УНИАН. ЗАО «Восточно-Крымская энергетическая компания» (Симферополь) занимается поставками электроэнергии жителям Автономной Республики Крым, преимущественно населению. Уставный фонд компании составляет 8 млн. 683 тыс. грн.

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