Катран «в масле» попался в милицейские сети в Керчи

Судно "Катран" с 200 тоннами горюче-смазочных материалов, происхождение которых устанавливается, задержано в Керчи, сообщила пресс-служба крымской милиции.

"Сотрудники УБОП в ходе документирования фактов контрабандных поставок дизельного топлива на территорию автономии задержали судно "Катран", - говорится в сообщении.

Судно с ГСМ в трюмах "взяли" у причала №8 в Керченском морском порту.