Катран «в масле» попался в милицейские сети в Керчи
15:58, 28 декабря 2009Крым
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«Жирный» арест
Судно "Катран" с 200 тоннами горюче-смазочных материалов, происхождение которых устанавливается, задержано в Керчи, сообщила пресс-служба крымской милиции.
"Сотрудники УБОП в ходе документирования фактов контрабандных поставок дизельного топлива на территорию автономии задержали судно "Катран", - говорится в сообщении.
Судно с ГСМ в трюмах "взяли" у причала №8 в Керченском морском порту.
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