Экс-мэр Нового Света получил три года тюрьмы за расточительство
Подробности у надзорного ведомства
Суд приговорил экс-мэра поселка Новый Свет в Крыму к трем годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением и должностной подлог.
«Надзорно-следственное ведомство обвиняло руководителя курортного поселка в незаконной реализации здания бывшей насосной станции и заключении невыгодных для поселка договоров аренды коммунального имущества», - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.
Городской суд Судака признал достаточными собранные прокуратурой доказательства вины бывшего поселкового председателя.
«Решением суда с расточителя взыскано в пользу местного бюджета 317 тысяч гривен недополученной арендной платы», - отметили в прокуратуре.
По искам надзорного ведомства договоры о выкупе имущества громады признаны недействительными.
Ранее суд по материалам прокуратуры признал экс-мэра виновным «во взяточничестве и присвоении бюджетных средств путем незаконного начисления себе надбавок и премий».