Экс-мэр Нового Света получил три года тюрьмы за расточительство

Суд приговорил экс-мэра поселка Новый Свет в Крыму к трем годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением и должностной подлог.

«Надзорно-следственное ведомство обвиняло руководителя курортного поселка в незаконной реализации здания бывшей насосной станции и заключении невыгодных для поселка договоров аренды коммунального имущества», - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Городской суд Судака признал достаточными собранные прокуратурой доказательства вины бывшего поселкового председателя.

«Решением суда с расточителя взыскано в пользу местного бюджета 317 тысяч гривен недополученной арендной платы», - отметили в прокуратуре.

По искам надзорного ведомства договоры о выкупе имущества громады признаны недействительными.

Ранее суд по материалам прокуратуры признал экс-мэра виновным «во взяточничестве и присвоении бюджетных средств путем незаконного начисления себе надбавок и премий».