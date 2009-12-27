Довольны ли украинцы работой милиции (опрос)

Лишь 10% украинцев считают, что милиция хорошо исполняет возложенные на нее задачи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Около 40% опрошенных считают, что милиция справляется со своей работой удовлетворительно, и столько же считают: она делает это плохо.

Несмотря на критическое отношение, 80% опрошенных будут обращаться в милицию в случае совершения против них каких-либо противозаконных действий, констатируют социологи.

На вопрос, знают ли респонденты своего участкового инспектора, 44% опрошенных ответили утвердительно. В оценках работы участковых инспекторов положительные оценки (19%) превышают отрицательные (8%). Половина опрошенных не смогла оценить работу участковых инспекторов.

Исследование проводилось 4-13 декабря методом индивидуального интервью. В целом было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в селах и городах всех областей Украины, АР Крым и Киеве. Использована многоуровневая стратифицированная выборка. Теоретическая погрешность для выборки не превышает 3,5%.