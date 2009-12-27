Как левые и правые Севастополь не поделили (фото, видео)
10:55, 27 декабря 2009Крым
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Летели дымовые шашки и камни
Отменить соглашение с ЕС о реадмиссии, которое вступит в силу с января 2010 года, и принять новый закон о гражданстве требовали от властей Украины сторонники всеукраинского объединения «Свобода» в субботу в Севастополе на акции против нелегальной миграции.
Провести марш правым помешали сторонники левых сил, среди них, в частности, были члены Компартии и ПСПУ. Они перегородили дорогу «свободовцам». Кто-то бросил дымовую шашку. Летели яйца и камни. Силовики предотвратили массовую драку.
Фотографии Андрея Любимова /УНИАН/
Репортаж российского телеканала на YouTube
Фото марша «Свободы» в Симферополе смотрите тут
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