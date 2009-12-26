Украина начнет разрабатывать черноморский шельф в 2010 году

Украина с 2010 года намерена самостоятельно начать разработку месторождений нефти и газа на шельфе Черного моря, заявляет премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

"С 2010 года, когда мы закончим все судебные дела по закреплению в госсобственности шельфа Черного моря, мы начинаем масштабную разработку за счет государственных ресурсов. Этот газ и нефть будут принадлежать не отдельным коррумпированным кругам, а принадлежать Украине", - сказала ТИМОШЕНКО на брифинге в Каневе Черкасской области.

"Возвращение шельфа Черного моря из собственности депутатов Партии регионов обратно государству - это стратегическое задание. На 150 лет есть запасов, чтобы обеспечить Украину нефтью и газом", - сказала глава правительства.