Мощный конвертцентр ликвидировали в Крыму

Конвертационный центр с оборотом в 500 миллионов гривен ликвидирован в Крыму, сообщает пресс-служба управления по борьбе с организованной преступностью украинского МВД.

Имевшие поддельные лицензии на строительные и землеустроительные работы четыре предприятия были созданы для пособничества легальным субъектам хозяйственной деятельности и органам власти.

"Конверт" перевел в наличку около 0,5 млрд. грн. в 2008-2009 годах.

Для прекращения деятельности центра создали "легендное" предприятие. Оно воспользовалось услугами трех фиктивных фирм по переводу 50 тыс. грн. в наличные. Вознаграждение за перевод составляло 7% от суммы операции.

Следственный отдел симферопольского райотдела милиции возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "фиктивное предпринимательство" и "подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

Проведены обыски, изъята компьютерная техника с носителями информации, бухгалтерская документация и печати.

Суд Киевского района Симферополя наложил арест на счета всех предприятий на общую сумму 1,7 млн. грн.