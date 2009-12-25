У каждого пятого украинца в этом году требовали взятки

У 20% украинцев в течение 2009 года представители власти требовали взятки, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Исследование показало, что более половины граждан (54%) считают, что в нынешнем году размер взяток, которые берут чиновники, увеличился.

Кроме того, по данным опроса, украинцы настроены на введение более жесткого наказания за употребление наркотиков (90%) и проституцию (62%). Отношение населения к самогоноварению является более лояльным: только 43% респондентов хотят более жесткого наказания за этот вид деятельности.

Исследование проводилось 4-13 декабря методом индивидуального интервью. Опрошены 2017 респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих в селах и городах всех областей Украины, крымской автономии и Киеве. В исследовании была использована многоуровневая стратифицированная выборка. Теоретическая погрешность не превышает 3,5%.