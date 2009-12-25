Католики требуют вернуть храм в Севастополе

Римо-католическая община святого Климента в Севастополе в очередной раз обратилась в горсовет с просьбой вернуть ей храм, в котором с послевоенных лет размещается кинотеатр «Дружба».

«Суть нашего прошения к властям о возвращении храма - это просто-напросто восстановление справедливости, и социальной, и гражданской, потому что, если есть преемники, прихожане, и стоит храм, культовое сооружение, святое место для части севастопольской общины, то почему не возвратить?», - заявил настоятель римо-католического прихода святого Климента отец Юрий на пресс-конференции.

«Была такая манипуляция: до середины 90-х годов храм был государственной собственностью, и прерогатива в вопросе возвращения храма принадлежала госадминистрации, - утверждает священник, - у чиновников не было духа использовать свои властные полномочия и возвратить храм севастопольским католикам. Передали - очень таким странным, даже до конца не выясненным способом - вроде бы в коммунальную собственность, и решением этого вопроса должен заниматься депутатский корпус горсовета».

«Мы, как прихожане, обращались лично к председателю горсовета Валерию САРАТОВУ, депутатам о рассмотрении вопроса возвращения храма на октябрьской сессии 2009 года. Вопрос не был даже включен в повестку дня, и получен ответ, что наша просьба не нашла поддержки у депутатов, и остается целесообразным использовать кинотеатр «Дружба», то есть, наш храм, и дальше как кинотеатр», - сказал отец Юрий.

Римско-католический храм был построен в 1911 году на добровольные пожертвования католиков. Их в Севастополе в то время было более 3 тысяч, две трети из них составляли военнослужащие, в том числе Черноморского флота.

В 1936 году священник Матвей Гудайтис, возглавлявший приход, был расстрелян, а храм закрыт. В период обороны Севастополя в 1941-1942 годов в его здании располагался радиоузел. Во время войны костел пострадал от бомбардировок, но около 80% здания уцелело. В 1958 году по проекту архитектора Брауде храм был перестроен под кинотеатр.

В 1994 году вышел Указ Президента Украины «О возвращении религиозным организациям культового имущества». Дословно он гласит: «Во исполнение статьи 17 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» местным органам государственной исполнительной власти обеспечить до 1 декабря 1997 года передачу в бесплатное пользование либо возвращение бесплатно в собственность религиозных организаций культовых сооружений и имущества, которые находятся в государственной собственности и используются не по назначению».

На протяжении всех этих лет католическая община Севастополя пытается вернуть здание храма.

Севастопольская римско-католическая община воссоздана инициативной группой граждан-католиков в 1993 году. С 1996 года во временно приспособленном помещении (бывшей жилой квартире, использующейся как часовня до возвращения общине храма Св. Климента) возобновлены католические службы.

Приход объединяет около 400 человек разных национальностей, регулярно посещающих богослужения на трех языках (украинском, русском и польском). При приходе действует воскресная школа для детей. Среди членов парафии не только севастопольцы, но и жители тех ближайших к Севастополю городов и сёл, в которых на данный момент не имеется католических храмов.