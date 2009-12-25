Водителя с простреленной головой остановили в Крыму

Сотрудники дорожно-постовой службы спасли жизнь жителю Крыма, который, решив совершить суицид, выстрелил себе в голову и сел за руль автомобиля, сообщает пресс-служба милиции.

«Мазда», петляя, двигалась в сторону Керчи. На требование немедленной остановки жезлом водитель не отреагировал. Чтобы привлечь его внимание, инспектор начал подавать свистком звуковые сигналы. Автомобиль остановился. Водитель заглушил двигатель, но из машины не вышел. Двери машины были закрыты. Остановив два грузовых автомобиля, сотрудники милиции заблокировали возможное движение «Мазды», - говорится в сообщении.

Инспектор через лобовое стекло заметил пулевое отверстие у водителя в области виска, пистолет для стрельбы резиновыми пулями и кровь в салоне.

Сотрудники ДПС, открыв дверь машины, оказали первую медпомощь раненому и вызвали «скорую».

«Отсутствие запаха пороха, запекшаяся кровь в салоне машины и на оружии - все это свидетельствовало о том, что водитель произвел выстрел задолго до остановки автомобиля на железнодорожном переезде», - говорится в сообщении.

По данным милиции, сейчас 39-летний житель Симферопольского района находится на лечении в больнице.