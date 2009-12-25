Госказначейство не отдает Крыму 100 миллионов гривен

Государственное казначейство Украины не оплачивает заявки Крыма, на счета не перечислены более 100 миллионов гривен.

«Мы относим платежные документы в казначейство, их складывают в стопочку, деньги не дают. Не дают тратить наши средства, которые мы зарабатываем… Какая сумма? Думаю, сегодня больше 100 миллионов по Крыму», - сказал по телефону корреспонденту УНИАН министр финансов автономии Павел ТОКАРЕВ.

Чиновник предположил, что средства местных бюджетов правительство Украины «одалживает» для выплаты пенсий. «Я так понимаю, деньги изымаются в государственный бюджет для выплаты пенсий», - сказал глава крымского минфина.

«За всю историю независимой Украины не было такого», - подчеркнул ТОКАРЕВ.

«Это прямое нарушение бюджетного законодательства. Такая ситуация по всей Украине», - добавил министр.

Также он напомнил, что Госказначейство забрало 20 млн. грн. из крымского бюджета. «Деньги из нашего бюджета изъяли в государственный бюджет. Суд рассмотрел апелляцию (Крыма) и подтвердил незаконность распоряжения Кабинета министров, на основании которого изъяли деньги», - сказал ТОКАРЕВ, добавив, что средства пока не вернули.

20 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО из-за блокирования финансирования регионов со стороны Госказначейства.