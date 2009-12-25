Скверы Суворова, Потёмкина и Высоцкого появились в Симферополе

Три новых сквера появились в Симферополе, они носят имена Суворова, Потёмкина и Высоцкого.

Депутаты городского совета в четверг поддержали инициативу своих коллег из партии «Русский блок».

«Сквер имени Суворова создан на территории, прилегающей к памятнику русскому полководцу. Вблизи сквера имени Суворова, в районе Суворовского спуска и улицы Набережной имени 60-летия СССР, создан сквер имени Высоцкого. Сквер имени Потёмкина создан в зеленой зоне, прилегающей к музыкальному училищу и республиканской библиотеке», - говорится в сообщении пресс-службы Русской общины Крыма.

Комитету архитектуры и управлению городского хозяйства Симферополя поручили организовать разработку проектов благоустройства территории скверов.