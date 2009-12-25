Чиновники Красногвардейской администрации - под следствием

Уголовное дело по факту служебной халатности возбуждено в отношении должностных лиц администрации Красногвардейского района Крыма, которые не контролировали расходование бюджетных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры.

"В двух больницах района было допущено нецелевое использование средств на общую сумму 130 тысяч гривен", - сказано в пресс-релизе.

Главврач Октябрьской районной больницы и его заместитель, а также их коллеги из Красногвардейской центральной райбольницы в обход установленной процедуры начисляли себе 31 тыс. грн. и 107 тыс. грн. премий и надбавок.