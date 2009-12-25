Забирающее землю пайщиков решение суда требуют отменить

Крымская прокуратура внесла апелляцию на решение суда, который закрепил за агрофирмой "Крым" бывшую колхозную землю в Бахчисарайском районе автономии.

"Надзорное ведомство не согласилось с постановлением Окружного административного суда Крыма, обязавшего Центр государственного земельного кадастра зарегистрировать за агрофирмой право пользования участком в границах, установленных для сельскохозяйственной артели 40 лет назад", - сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура настаивает на пересмотре решения, поскольку оппоненты предприятия - владельцы госактов на часть спорной земли - не принимали участие в рассмотрении дела.

Конфликт между жителями бахчисарайских сел Песчаное, Вилино и Береговое и агрофирмой "Крым" существует уже несколько лет. Селяне заявляют, что предприятие хочет отобрать у них земельные паи, которые они получили после развала колхоза, а позже отдали во временное пользование агрофирме. Жители сел неоднократно проводили акции протеста и обращались к руководству Украины.