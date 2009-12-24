МТС ожидает 5-кратное увеличение звонков на Новый год в Украине

В новогоднуюю ночь ожидается пятикратное увеличение количества звонков абонентов МТС в Украине, сообщают специалисты компании.

"В ночь с 31 декабря на 1 января ожидается пятикратное увеличение количества вызовов. Увеличится и трафик SMS. Ожидается, что абоненты отправят в новогоднюю ночь в 15 раз больше SMS-сообщений по сравнению со среднесуточным количеством сообщений, отправленных в 2009 году", - говорится в пресс-релизе оператора мобильной связи МТС-Украина, 100%-ной дочерней компании ОАО "Мобильные ТелеСистемы".

МТС-Украина провела комплекс мероприятий по обеспечению безотказной работы сети в новогодние праздники.

"Инженеры МТС провели работы по расширению радиоподсистемы сети, ресурсов коммутационного оборудования и транспортной сети для пропуска увеличенных объемов голосового трафика. Кроме того, оптимизировано существующее оборудование, как за счет увеличения его производительности, так и программными методами, что также позволяет увеличить пропускную способность базовых станций. Для того, чтобы абоненты МТС могли в новогоднюю ночь беспрепятственно общаться не только внутри сети, оператор увеличил количество каналов соединения с сетями других операторов, как фиксированной, так и мобильной связи", - заявили в пресс-службе.

"Введение временных ограничений на период повышенной активности сети также позволяет увеличить стабильность ее работы в условиях повышенного трафика. 30 декабря компания сократит на 50%, а 31 декабря, 1, 6 и 7 января временно приостановит рассылку информационных SMS-сообщений. С 25 декабря по 3 января, а также с 6 по 8 января запрещены работы по расширению, модернизации и изменению конфигурации сети", - добавили эксперты компании.

В прошлом году голосовой трафик увеличился в четыре раза, а количество новогодних SMS-сообщений - в 14 раз. Абоненты МТС в Украине отправили более 69,2 миллионов SMS-сообщений, совершили более 116,5 миллионов голосовых вызовов.