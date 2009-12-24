Медведев: у России нет своего кандидата в президенты Украины

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что у РФ нет "своего" кандидата на президентских выборах в Украине.

В прямом эфире программы "Итоги года с Дмитрием Медведевым" на вопрос, кто является российским кандидатам на украинских выборах, МЕДВЕДЕВ сказал: "Это, наверно, Виктор Андреевич ЮЩЕНКО, если исходить из того, что большее количество своих выступлений по украинской теме у меня были связаны с действиями нынешнего Президента... Если говорить серьезно, у России нет, и не может быть там своих кандидатов. Украина - это самостоятельное суверенное государство, где Президента определит народ. Я уверен, что он способен разобраться и в политических декларациях и в ходе сложной политической борьбы, которая там идет - там почти два десятка кандидатов".

Он заверил, что РФ примет любой выбор украинского народа.

МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что хотел бы, чтобы будущий Президент Украины был бы настроен на развитие "добрых, сердечных и братских" отношений с РФ.

"Чтобы русский язык не обижали, чтобы позволяли развиваться двухсторонним контактам, чтобы наши совместные экономические проекты развивались, чтобы не было какого-то странного желания вступить в какой-то иностранный военных блок, который будет нервировать так или иначе огромное количество людей", - сказал он.

"Мне бы хотелось, чтобы было такое партнерство, я очень надеюсь, что украинцы сделают правильный выбор", - подчеркнул президент.