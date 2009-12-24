Средний украинец готов потратить меньше $100 на новогодние подарки

На новогодние подарки украинцы в среднем готовы потратить 774 гривны, таковы результаты опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

Больше всего денег на подарки готовы потратить жители Крыма - 1 тыс. 133 грн., респонденты из Западной Украины планируют потратить в среднем 604 грн., из Центральной - 711 грн., жители северных областей - 787 грн., восточных - 710 грн., южных - 765 грн.

Наибольшие суммы (в среднем 1 тыс. 30 грн.) готовы потратить жители областных центров, 765 грн. - жители районных центров и 540 грн. - жители сел.

По данным исследования, мужчины планируют купить подарков в среднем на 844 гривны, женщины - на 716 гривен.

Средняя сумма запланированных расходов на новогодние подарки в этом году возросла вдвое за последние два года.

Масштабное национальное социсследование проводилось 11-18 декабря. Опрошено 10423 респондента в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, а также в АР Крым и Киеве. Исследование проводилось в 114 городах, 67 поселках городского типа и 327 селах методом индивидуального интервью по месту жительства. Приблизительная погрешность выборки не превышает 2%.